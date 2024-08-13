Экстренную госпитализацию Треповой* из колонии опровергли

Информация о госпитализации осужденной на 27 лет за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) из мордовской колонии в тюремную больницу не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по республике Мордовия. Lenta.ru

«Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Трепова госпитализирована «из-за сильной депрессии и раскола личности». ТАСС