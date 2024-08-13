По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурантам дела грозит до двух лет колонии. Предварительно, у них были кураторы с территории Украины.

Сейчас, по данным канала, следователи проверяют, куда именно ушли 110 миллионов рублей, полученные от незаконной сделки.

Ранее Долина стала жертвой аферы с недвижимостью. Российская певица якобы продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках, которая оценивается в 150 миллионов рублей, за 110 миллионов. При этом деньги, полученные от незаконной сделки, оказались в руках неизвестных, а в саму жилплощадь попытались попасть «новые владельцы».