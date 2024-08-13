Глава ФСБ рассказал о причастных к июньским терактам в Дагестане

По словам Александра Бортникова, атаки на храмы и полицейских в Махачкале и Дербенте совершили последователи движения салафитов.

«Основная цель международных террористов — дестабилизация обстановки в России. Недавние атаки последователей салафизма на культовые сооружения и полицейских в Дагестане — наглядный тому пример», — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

23 июня боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на храм и пост ДПС рядом с синагогой в Махачкале. Погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, 20 граждан пострадали. Пятеро боевиков были ликвидированы.