В Подмосковье годовалая девочка умерла из-за цветка с куста

В Подмосковье годовалая девочка пожевала цветок с куста и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Ребенок гулял на улице вместе с родителями в деревне Липки подмосковного Одинцово. По информации издания, взрослые не заметили, как девочка сорвала с куста цветок и положила в рот. Сразу после этого ребенок начал задыхаться.

Родители вызвали скорую и пытались самостоятельно помочь дочери, вызывая у нее рвоту. Однако прибывшие медики не смогли спасти ребенка. По данным источника, у нее не было хронических заболеваний и аллергий. В обстоятельствах произошедшего уже разбираются следователи.

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