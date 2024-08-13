Стало известно о взрыве складов с военными грузами под Одессой

Под Одессой после ракетного удара взорвались склады, на которых хранились военные грузы, предположительно, из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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По данным его информаторов, прилет был замечен в селе Визирка Одесской области, расположенном рядом с морским портом и трассой, через которые в регион поступают вооружение и боеприпасы.

Ранее, днем 12 августа, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре на складе с зерном в Визирке. По предварительным данным украинских СМИ, возгорание произошло якобы из-за короткого замыкания транспортировочной ленты.