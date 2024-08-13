Найдены пропавшие после вторжения ВСУ сотрудники газовой станции «Суджа»

Найдены двое украинских сотрудников газовой станции «Суджа», пропавшие после вторжения ВСУ в Курскую область. Один из них получил пулю в бедро, сообщает Telegram-канал Mash.

Российский сотрудник станции вышел на связь с пропавшими Юрием и Вадимом. Он пояснил, что один из них придерживался нейтральных политических взглядов, а другой был либералом. Коллеги иногда спорили, но жестких конфликтов между ними не случалось. Они жили в пригороде Суджи в служебном жилье. 6 августа их эвакуировали ВСУ, но «либералу» выстрелили в бедро за то, что мужчина активно выступал против силового воздействия.

Два украинских работника станции «Суджа» исчезли после вторжения ВСУ

Юрий и Вадим до сих пор числятся пропавшими без вести.

Через ГИС «Суджа» российский газ до сих пор поступает в Евросоюз. На фоне событий в Курской области биржевые цены на газ в Европе превысили $ 480 за 1000 кубометров (€ 41,4 тыс. за мегаватт). Это максимум с начала декабря 2023-го, по данным лондонской биржи ICE.

Всего на газовой станции работало три гражданина Украины. Один из них вернулся домой после начала СВО.

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