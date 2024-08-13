Два украинских работника станции «Суджа» исчезли после вторжения ВСУ

Двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» исчезли после атак ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash. Два специалиста от «Нафтогаза» работали на станции с февраля 2022 года.

Изначально на станции было трое сотрудников, но один вернулся в Украину после начала СВО. Двое других остались работать в офисе. 6 августа станцию атаковали ВСУ, снаряд попал в здание станции, где находились украинские сотрудники. Сейчас их местонахождение неизвестно, они числятся пропавшими без вести.

Ранее глава Суджанского района Александра Богачева заявила, что обстановка в Судже Курской области остается тяжелой. Массированная атака ВСУ на регион началась 6 августа.

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, жертвами стали по меньшей мере 12 человек. Еще 121 гражданин получил ранения. Из Суджанского и Кореневского районов полностью эвакуировали население.

Также стало известно, как многодетный отец Роман Яценко вывел свою семью из-под украинских обстрелов в Судже. Он был на вахте в Москве, когда до него дозвонилась супруга и рассказала о случившемся. Домой он попал 8 августа. Встреча и сборы заняли десять минут, после чего они стали эвакуироваться. По пути семья помогла выбраться из обстреливаемого города незнакомой женщине.