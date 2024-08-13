Московский врач годами лечил пациентов с ДЦП пытками

В Казахстане задержали врача, который на протяжении многих лет лечил детей с ДЦП с помощью пыток. Родители несовершеннолетних платили ему миллионы и при этом не получали никаких результатов. Об этом сообщает Kp.ru.

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По данным источника, впервые о «чудесном» докторе заговорили в Сети в 2021 году. Тогда мама одной из пострадавших девочек решила рассказать свою историю. Она призналась, что согласилась на 220 процедур, во время которых врач «как инквизитор» издевался над юной пациенткой. Но обещанного исцеления так и не произошло.

Позже стало известно, что это не единственные жертвы мошенника. Родители детей-инвалидов рассказывали, что отдавали баснословные деньги мужчине, но получали лишь покалеченных малышей. При этом с каждым годом цены на услуги специалиста росли.

Как сообщает СМИ, еще в 2016 году чудо-доктор был обычным массажистом, избавлял женщин от целлюлита. Но спустя два года решил, что может лечить детей с ДЦП. На его сайте сказано, что для этого он прошел «ряд усовершенствований».

Задержать врача удалось в Казахстане. Источник выяснил, что на данный момент он ждет экстрадиции. Его вместе с супругой, которая помогала ему обманывать людей, будут судить в России.

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