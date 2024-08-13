Расчленивший россиянку украинец назвал мотив преступления

Житель Украины Иван Кузьмин, который убил и расчленил россиянку в Перу, рассказал о причине преступления. Об этом стало известно во вторник, 13 августа.

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Трагедия с убийством Людмилы Лазаренко произошел в рехабе в Перу. Свидетели убийства рассказали, что Кузьмин во время преступления находился в состоянии наркотического опьянения. На вопросы о том, что он делает мужчина объяснил причины деяния.

— Я убиваю демона, — заявил Кузьмин.

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После того как он расчленил девушку, украинец продолжал курить непонятные препараты, а потом покусал сотрудников правопорядка, следует из сообщения в Telegram-канале Shot.

Убийство произошло 8 августа в перуанском городе Юримагуас. 38-летний украинец и 44-летняя россиянка остановились в местном лечебном центре Dos Mundos. В день трагедии они устроили совместный тур по достопримечательностям, а ближе к вечеру вернулись в центр. Спустя некоторое время постояльцы услышали крики в одном из номеров и вызвали полицию. Подробнее о расследовании громкого дела — в материале «Вечерней Москвы».