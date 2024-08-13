Появились подробности дела о коррупции экс-сотрудников МВД

Обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — рассказал источник.

Суд вынес приговор экс-замглавы Белгородской области по делу о крупной взятке

Представитель правоохранительных органов добавил, что всего суд арестовал 30 банковских счетов.

По данным агентства, с марта по октябрь 2019 года «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе» Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), что эквивалентно 4,9 млрд рублей.

До этого стало известно, что бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей.

По информации «Ъ», сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб. Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Отмечается, что у Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. По предварительным данным, речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

5 августа Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за границу, оставив в России семьи с арестованными счетами.