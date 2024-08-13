В пригороде Вашингтона ограбили штаб Трампа

В пригороде Вашингтона был ограблен офис избирательного штаба кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на полицию.

По данным офиса шерифа округа Лаудон, в воскресенье в офис предвыборного штаба Трампа проник мужчина. На кадрах, которыми поделилась полиция, видно, что грабитель клал найденные в офисе предметы в рюкзак. Полиция получила уведомление о взломе вечером в воскресенье.

По словам шерифа округа Лаудон Майка Чепмена, «редко случается, что офис какой-либо политической кампании или партии взламывают». Он добавил, что полиция «полна решимости установить личность подозреваемого» и создать список украденных предметов.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа подвергся кибератаке. Правоохранительные органы предположили, что вмешательство проводилось из-за рубежа.