На Камчатке произошла авария на сетях интернета

В Департаменте цифрового развития Чукотского автономного округа заявили о повреждении магистрального сухопутного кабеля в районе Елизово на Камчатке.

Отмечается, что в связи с аварией на сетях интернета у части жителей отсутствуют услуги интернета и интерактивного ТВ.

«На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В связи с ЧП временно и частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи. Восстановительные работы, как ожидается, займут 10–12 часов.

Пресс-служба компании «Ростелеком» при этом также подтвердила агентству ТАСС, что у жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа были проблемы с интернетом и телевидением, однако добавили, что связь была восстановлена по резервным линиям.