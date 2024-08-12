В Челябинской области мошенники выманили у запуганной женщины миллион рублей

В Челябинской области мошенники запугали 41-летнюю женщину и выманили у нее более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

По информации ведомства, сотрудница образовательного учреждения из Чебаркульского района сообщила злоумышленникам код из СМС, желая продлить договор на услуги мобильной связи. После этого преступники сообщили ей, что кто-то якобы пытается взять кредит на ее имя. Под этим предлогом они убедили россиянку «самой исчерпать кредитный потенциал».

Следуя инструкциям мошенников, женщина включила демонстрацию экрана и взяла два кредита на общую сумму в 950 тысяч рублей. К этим средствам она добавила еще 100 тысяч рублей из собственных сбережений и отдала все деньги злоумышленникам.

Позже она в поисках очередной суммы для преступников попыталась взять в долг у родственницы, однако та привела ее в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.