В Турции мужчина в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова» напал на людей в мечети Эскишехир-Тепебаши. Один человек погиб, семеро получили ранения, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, нападавший использовал нож и топор. Полиция задержала злоумышленника.

На место ЧП экстренно прибыли кареты скорой помощи и госпитализировали пострадавших. Очевидцы назвали преступника «турецким Брейвиком».

Журналисты напомнили, что во время Второй мировой сотни граждан Турции состояли в 13-й добровольческой горнопехотной дивизии СС «Ханджар».