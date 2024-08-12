Под Самарой задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске Самарской области. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, девочку ненадолго оставили без присмотра во дворе частного дома. Мужчина увел ее в заброшенный дом и изнасиловал.

Скорая помощь доставила ребенка в реанимацию в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием», пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи девочки. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

1 августа полицейские задержали в городе Ревда Свердловской области иностранца, подозреваемого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.