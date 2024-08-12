Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу

Осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно положили в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, она страдает депрессией и расколом личности. В начале прошлой недели Трепову этапировали в исправительную колонию номер 2 в Мордовии. В конце недели ей стало плохо, поэтому террористку госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Жилкомсервис подал иск к Треповой.