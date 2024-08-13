Появились обвиняемые в деле о теракте на объектах РЖД

Следком РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах «Российских железных дорог» (РЖД) в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Агентство уточнило, что данных о том, в каком регионе России они повредили участок железной дороги, нет.

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Туриева родилась в УССР, после распада Советского Союза получила российский паспорт. Она оказывала услуги в сфере косметологии, есть малолетний ребенок, она замужем. Косяченко ранее работал тренером по одному из видов единоборств.

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Фигурантов дела задержали в сентябре 2023 года. Оба получили задание совершить теракт через мессенджеры, Viber и Telegram. Известно, что по делу назначен ряд экспертиз. В ходе расследования могут появится новые эпизоды и фигуранты.

Фигурантами уголовного дела о вторжении в Курскую область являются командиры двух бригад Вооруженных сил Украины Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Им могут предъявить обвинения в совершении теракта, убийстве и покушения на убийство. Отмечается, что правоохранители продолжают фиксировать факты посягательства ВСУ на жизнь мирных россиян и гражданские объекты.