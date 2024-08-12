Адвокат рассказал, что грозит родителям отрезавшей голову коту девочки

Родителям девочки, отрезавшей голову коту на Кубани, не грозит наказание, если они не подстрекали ее к этой выходке, рассказал адвокат Вадим Багатурия. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сам подросток также вряд ли будет наказан, так как ей еще не исполнилось 18 лет.

Как уточнил адвокат, если бы она была совершеннолетней, за подобное преступление ей могли бы назначить от трех до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по словам Багатурии, ей грозил бы штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Девушке не грозит ничего, поскольку она является несовершеннолетней. Но если бы ей было 18 лет, то за подобное преступление ей могли назначить от трех до пяти лет лишения свободы либо штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Ее родителям тоже ничего не грозит, если не будет доказано, что они подстрекали ее к дикой выходке, — пояснил Багатурия.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее призвал проверить родителей девочки с Кубани, которая убила котенка «в знак дружбы». По предварительной информации, на такой шаг ее сподвигла интернет-подруга. Парламентарий отметил, что ребенок должен быть поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.