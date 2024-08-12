Велосипедист сбил мальчика возле Эрмитажа в Петербурге

В Петербурге велосипедист сбил третьеклассника с отцом возле Эрмитажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По предварительной информации издания, инцидент произошел 11 августа на Дворцовой площади. Девятилетний мальчик с отцом шли в сторону Эрмитажа, когда на ребенка наехал 32-летний петербуржец на электровелосипеде.

В результате мальчику вызвали скорую помощь, которая увезла его в медицинское учреждение. У ребенка диагностировали ушибы, ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у него подозревают сотрясение мозга. Врачи оценили состояние несовершеннолетнего как среднетяжелое.

До этого в Петербурге 23-летний самокатчик сбил второклассницу, ехавшую на велосипеде. После произошедшего школьницу доставили в детское медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Информации о характере полученных ребенком травм не поступало.