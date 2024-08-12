В Краснодарском крае 14-летняя девочка убила котенка в знак дружбы.

В Краснодарском крае в понедельник, 5 августа, в полицию поступило сообщение по факту жестокого обращения с животным. Мужчина сообщил, что обнаружил в Интернете видео, на котором девочка хладнокровно убивает котенка ножом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские установили личность подростка, ей оказалась 14-летняя девочка.

Со слов ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в рамках законодательства, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.