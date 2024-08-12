Названы фигуранты дела об атаке на Курскую область

Фигурантами уголовного дела о терроризме после нападения на Курскую область являются командиры двух частей ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что в результате расследования было установлено, что нападение на Курскую область совершили военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) и А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада).

«В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — добавила Петренко.

По ее словам, СК продолжает устанавливать других фигурантов дела.

Напомним, что ВСУ совершили нападение на Курскую область утром 6 августа. В результате боев на границе с 6 по 12 августа Украина потеряла 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.