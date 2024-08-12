СК предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму

Следственный комитет предъявил бывшему меру Кизилюрта и бывшему главе Минспорта Дагестана Магомеду Магомедову, ранее арестованному по делу о растрате, обвинение в содействии терроризму и убийстве. ТАСС

«В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения)», — заявил судья в начале заседания. Ura.Ru

Таким образом, Магомедов проходит обвиняемым по статьям о содействии терроризму с использованием служебного положения, об убийстве группой лиц двух и более человек общеопасным способом, а также о присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил в начале судебного заседания судья Борис Сафарин. Москва24