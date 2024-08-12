Известного режиссера осудили за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы повторно признал режиссера Ивана Вырыпаева виновным по делу о фейках об армии, передает ТАСС. Ему назначили наказание в виде 7,5 года колонии заочно.

Вырыпаев вновь признан виновным в совершении преступления, <...> ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии заочно, — сказал собеседник агентства.

В декабре 2023 года суд заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима режиссера Ивана Вырыпаева по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о Вооруженных силах России. Кроме того, суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение следующих четырех лет. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

До этого Верховный суд Татарстана признал журналистку «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашеву виновной по делу о фейках про Вооруженные силы России. Она получила шесть с половиной лет колонии. Как отметили в пресс-службе Верховного суда, заседание прошло в закрытом режиме. При этом дело Курмашевой было рассмотрено еще в пятницу, 19 июля. Уголовное дело в отношении Курмашевой было возбуждено в декабре прошлого года.