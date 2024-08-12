Главы более 50 автошкол Санкт-Петербурга оказались задержаны из-за коррупции

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали представителей более 50 автошкол из-за подозрений в коррупции.

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Сообщается, что представители более 50 автошкол Санкт-Петербурга передавали деньги сотрудникам регистрационного подразделения Госавтоинспекции для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения учениками. На данный момент силовиками были задержаны должностные лица, которые могли помогать при сдаче экзамена на водительские права.

Материалы, собранные сотрудниками оперативных подразделений, переданы в СК РФ. В настоящее время остальные лица, которые могут быть причастны к преступлению, находятся в розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.