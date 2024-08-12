Осужденный за 18 убийств и почти 200 изнасилований хочет на СВО. Кто он?

Участник банды Цапков из станицы Кущевской Владимир Алексеев, отбывающий пожизненный срок за 18 убийств и почти 200 изнасилований, попросил отправить его в зону СВО, сообщает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, какие есть подробности?

Правда ли, что Алексеев поедет на СВО

Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что Алексеев, известный также как Вова Беспредел, написал ходатайство с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. По инсайдерской информации, таким образом он хочет избавиться от пожизненного срока.

SHOT писал, что Алексеев пытался повлиять на ситуацию «наверху» «по своим каналам». Источник Telegram-канала сообщил, что просьбу Вовы Беспредела отклонили.

При этом в 2023 году соратники Алексеева по Кущевской ОПГ Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) отправились на службу в зоне СВО на Украине. После нескольких месяцев, проведенных на фронте, их помиловали.

За что отбывает срок Алексеев

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990–2000-х годах. Участники группировки, по данным следствия, избивали «не нравившихся» им жителей района, насиловали девушек, совершали убийства и занимались рэкетом.

Осенью 2010 года члены банды по приказу главаря напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

Алексеев считается одним из самых жестоких участников кровавой Кущевской ОПГ, известной также как банда Цапков. Известно, что Вова Беспредел был личным телохранителем главаря Кущевской ОПГ. В 2013 году Алексеева приговорили к пожизненному заключению за 18 убийств, в которых его вина была признана. Кроме того, мужчине приписывают почти 200 изнасилований.

В 2018 году он подал апелляцию, пытаясь смягчить себе наказание. Жалоба была отклонена.

В январе 2020 года Вова Беспредел признался в новых преступлениях группировки. По данным «Интерфакса», Алексеева привлекли в качестве обвиняемого по уголовному делу о вымогательстве у краснодарских бизнесменов. Находящийся в колонии Вова Беспредел дал важные для следствия показания. Он рассказал об участии в преступной группировке бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, ее брата Ивана, а также Федора Стрельцова.

По словам Алексеева, Стришние использовали свои связи и работали с банками, лидер группировки Сергей Цапок оказывал силовое воздействие, а Стрельцов, имевший кличку Федя Обнал, обналичивал денежные средства, занимался их легализацией и контролировал все предприятия банды.

Из показаний Вовы Беспредела следовало, что члены группировки заставляли получавших кредиты предпринимателей выплачивать им не менее 10% от суммы. Алексеев выступал в качестве охраны и силовой поддержки Цапка и «общался» с несговорчивыми бизнесменами.

Где сейчас Владимир Алексеев

SHOT сообщил, что Вова Беспредел этапирован в колонию «Черный дельфин» — исправительное учреждение особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецке рядом с озером Развал. По данным SHOT, Алексееву отказали в просьбе уйти на СВО и вместо этого из ростовского СИЗО-1 этапировали в Оренбургскую область.