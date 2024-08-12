Чем грозит подрыв Запорожской АЭС

Эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем», рассказали, что в случае масштабной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако может распространиться в радиусе до 845 километров. Это означает, что в зону поражения может попасть значительная часть Восточной Европы.

Ранее в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды Запорожской атомной электростанции. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что радиационный фон после атак остался в норме. Она подчеркнула, что загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвует в работе станции.

В то же время Яшина отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС может быть лишь полное прекращение атак. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что «безрассудные атаки» на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.

Как отмечает «МК», ВСУ могли направить свои беспилотники к станции с учетом розы ветров. Российский метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что аэросиноптическая ситуация определяется тыловой частью циклона, а в тропосфере сейчас преобладают северо-западные воздушные потоки.

«На эшелоне 700-1500 м траектория частицы воздуха проходит от Запорожской АЭС в юго-восточном направлении через западную акваторию Азовского моря и вдоль черноморского побережья Кавказа», - написал метеоролог (орфография и пунктуация автора сохранены).

Метеоролог добавил, что на высотах в три-пять километров гидрометеоры (осадки из жидких или твердых частиц воды) смещаются «почти в восточном направлении» - через север Кубани и Ставрополья, юг Ростовской области, Калмыкию, Астраханскую область и затем на северо-запад Казахстана. «МК» отмечает, что ЗАЭС расположена рядом с Днепром, впадающим в Черное море.