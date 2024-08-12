Мать с ребенком в коляске пыталась дойти пешком из Петербурга в Воронеж

Женщину с ребенком в коляске, направлявшуюся пешком в Воронеж под проливным дождем, увидели на КАД Санкт-Петербурга. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидца.

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Один из проезжающий мимо автомобилистов Далер Хошимов, фиксируя все на камеру, поинтересовался у россиянки, куда она идет. Та ответила, что идет в Воронеж. Тогда мужчина предложил ей помощь и посадил в автомобиль, однако повез не в Воронеж, а к полицейским.

«Я сам ребенка из коляски достал и посадил в машину, он холодный был, замерз, грудной ребенок», — уточнил Хошимов.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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