Стали известны новые подробности драки с участием боксера Двали

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил травмы во время пьяной драки после клуба, а не когда защищал подростка, возвращаясь с пробежки. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, спортсмен отдыхал в ночном клубе, а после будучи пьяным, избил девушку и двух парней.

23-летний Двали вместе с братом и катменом приехали на мастер-класс для юных боксеров в Феодосию. Как заявлял боксер, 28 июля около 6:30 утра он возвращался в отель после пробежки, когда увидел, как толпа избивает неизвестного парня. Он решил за него вступиться, после чего толпа людей набросилась на спортсмена и избила его. Дмитрию сломали орбитальную кость и выбили глаз.

Однако очевидцы заявляют, что дела обстояли иначе. По их словам, боксер находился в кафе «Аркадия» и был пьян. На выходе из заведения завязалась драка между двумя компаниями из-за девушек. В этот момент Двали вышел на улицу и бросился бить всех без разбора. У пострадавших были выбиты зубы, зафиксированы трещины в черепе. После этого местные вместе избили боксера.

Врачи смогли спасти глаз боксеру Дмитрию Двали

Канал отмечает, что девять участников драки задержаны и арестованы. Трое из них оказались охранниками клуба. Фигурантам дела предъявили обвинение в покушении на убийство. Двали провели операцию на зрительном органе и глаз удалось сохранить, однако неизвестно, вернется ли к нему зрение. Его наградили медалью «Доблесть и отвага».