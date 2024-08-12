Задержание сутенера в Благовещенске попало на видео

В Благовещенске сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в организации проституции и вовлечении в эту деятельность несовершеннолетней, передает пресс-служба амурской полиции. Проститутора задержали в машине, когда в ней находились девушки, которые с его протекцией оказывали интимные услуги в сайнах и гостиницах региональной столицы.

34-летний амурчанин в период с сентября 2023 года по июнь 2024 года через знакомых и сайты объявлений подыскивал девушек, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера. <...> Всего к незаконному бизнесу амурчанин привлек около десяти девушек, в том числе одну несовершеннолетнюю, — сообщили в полиции.

Уголовное разбирательство начато по статьям «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» и «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Установлено, что ранее мужчина был судим за грабеж, совершенный группой лиц.