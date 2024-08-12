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Опубликованы кадры массовой драки рабочих на стройке в центре Москвы

Кадры массовой драки рабочих у метро «Белорусская» в центре Москвы публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что в потасовке участвовали десятки рабочих.

Как пишет канал, по словам очевидцев, причиной драки стал конфликт, строители вступились за коллегу. На место вызвали полицию и скорую. Как сообщается, есть пострадавшие.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2». Один из пострадавших, 20-летний гражданин Таджикистана, получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.

Массовая драка мигрантов в Люблино попала на видео

В мае массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, произошла в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района в Башкирии. Потасовка началась после того, как на двоих участников СВО было совершено нападение. За военнослужащих вступились местные жители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

До этого в Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой. В правоохранительных органах рассказали, что причиной конфликта могла стать девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить агрессивное поведение участников спора, также слышны звуки выстрелов.

Происшествия
Видео
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Аэропорт Домодедово
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