Опубликованы кадры массовой драки рабочих на стройке в центре Москвы

Кадры массовой драки рабочих у метро «Белорусская» в центре Москвы публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что в потасовке участвовали десятки рабочих.

Как пишет канал, по словам очевидцев, причиной драки стал конфликт, строители вступились за коллегу. На место вызвали полицию и скорую. Как сообщается, есть пострадавшие.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2». Один из пострадавших, 20-летний гражданин Таджикистана, получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.

Массовая драка мигрантов в Люблино попала на видео

В мае массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, произошла в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района в Башкирии. Потасовка началась после того, как на двоих участников СВО было совершено нападение. За военнослужащих вступились местные жители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

До этого в Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой. В правоохранительных органах рассказали, что причиной конфликта могла стать девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить агрессивное поведение участников спора, также слышны звуки выстрелов.