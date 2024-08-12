У одного из домов в Питере нашли завернутого в одеяло младенца

У входа в дом в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга люди обнаружили лежащего на земле младенца. Личность и местоположение матери ребенка устанавливается по бирке из роддома, которая была при малыше.

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Мальчик, завёрнутый в одно одеяло и оставленный неизвестным около дома, был обнаружен прохожими в центре Питера.

Полиции об этом стало известно, когда в дежурную часть обратилась женщина с сообщением о том, что нашла младенца перед домом на Малой Подъяческой улице.

По приезду сотрудников правоохранительных органов на место, ими был произведен осмотр места нахождения малыша. При ребенке была обнаружена бирка с данными возможного родителя. Предполагаемой мамой младенца является 34-летняя жительница Киргизии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело на контроле прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.