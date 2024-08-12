Полицейские перешли на усиленный режим службы в Курской области

В Курской области полицейские перешли на усиленный режим службы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России. Газета.Ru

В регионе установлены дополнительные посты полиции для поддержания правопорядка, пресекаются случаи распространения фейковой информации. Правоохранительные органы работают с эвакуированными гражданами, регистрируя их в пунктах временного размещения. Lenta.ru

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции в связи с попытками Вооруженных сил Украины атаковать пограничные регионы страны. Российская газета