Стало известно о происшествии с аммиаком на заводе в Сибири

На Бердском электромеханическом заводе в Новосибирской области произошла разгерметизация баллона с аммиаком, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По данным авторов, с территории предприятия пришлось эвакуировать 150 человек.

Как отметили в канале, по предварительной информации, токсичное вещество выплеснулось, когда сотрудники закрывали емкость в отдельном цеху БЭМЗ. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Лаборанты завода провели замеры воздуха, которые показали, что содержание вредных веществ находится в пределах нормы, сказано в материале. Тем не менее, в этом должны удостовериться специалисты из Новосибирска, отметили авторы.

Ранее в пресс-службе МЧС по Москве сообщали, что на западе столицы в квартире на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково произошел взрыв из-за неизвестного предмета, однако обошлось без пожара. По предварительным данным, есть пострадавший.

До этого, 1 августа, в Нижнем Тагиле произошло обрушение части жилого дома. Причиной случившегося называют взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли десять человек, еще 16 получили травмы. Пять пациентов продолжают находиться в тяжелом состоянии. Момент трагедии попал на видео.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Главе государства также рассказали о поисково-спасательных работах и помощи пострадавшим.