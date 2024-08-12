Молния убила женщину с электронной сигаретой в Забайкалье

В забайкальской селе Дульдурга молния убила 40-летнюю женщину. Как сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на слова местных жителей, разряд ударил в электронную сигарету, которая была в руках у погибшей.

Инцидент, который произошел в четверг, 8 августа, подтвердили в пресс-службах регионального ГУ МВД и министерства здравоохранения. Прибывшая на место скорая констатировала смерть женщины.

«Она вышла в туалет на территории частного дома и взяла с собой электронную сигарету. На улице в нее и ударила молния. Насколько мне известно, она не местная, приехала сюда в гости. У погибшей остались двое детей», — рассказал мужчина, знакомый с родственниками погибшей.

Официального подтверждения тому, что в происшествии виновно устройство, пока нет. Вместе с тем ученые отмечают, что электронные гаджеты в непогоду действительно могут притянуть разряд, а потому на улице в грозу их лучше отключать.