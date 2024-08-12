Суд вынес приговор экс-замглавы Белгородской области по делу о крупной взятке

Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Газета.Ru

«Назначить ему наказание <…> в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки - 36 млн 299 тыс. 283 рублей 10 копеек», - сказал судья. ТАСС

По версии следствия, Полежаев получил от директора одной из строительных компаний региона две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 миллионов рублей. Взамен чиновник оказал содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ. Lenta.ru