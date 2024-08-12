Катер распорол живот купавшейся в море российской туристке

Катер разрезал живот 17-летней туристке в поселке Лоо в Лазаревском районе Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Кубанские новости».

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По данным источника, ЧП произошло накануне вечером на пляже, где отдыхали люди. Очевидцы рассказали, что катер двигался по акватории, где находились купающиеся, и задел винтом плывущую девушку. После ЧП ее экстренно доставили в больницу.

Позднее выяснилось, что 62-летний водитель катера при маневрировании направился к буйкам пляжа и случайно наехал на 17-летнюю туристку. После случившегося судно было изъято, сотрудники полиции организовали проверку.

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