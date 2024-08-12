В московском аквапарке «Мореон» мигрант домогался 14-летней девочки, написал ряд сообществ националистической направленности в сегменте рунета. К публикациям было прикреплено видео мужчины-азиата, где закадровый голос называет его мразью. Следом пресс-служба столичного управления Следственного комитета опубликовала подтверждение факта задержания мужчины.

Вот это вот животное. Вот эта вот мразь, — говорит автор видео за кадром.

Молодой человек начал приставать к девочке-подростку на глазах у других отдыхающих. Та рассказала о произошедшем отцу, который вызвал на место полицию. Подозреваемым оказался 23-летний безработный иностранец. Уголовное разбирательство ведется по статье о развратных действиях.

По данным следствия, 11 августа 2024 года фигурант, находясь в бассейне одного из аквапарков Москвы, совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки, — сообщили в СКР.

12 августа следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в городе Новотроицке Оренбургской области суд рассмотрит дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в педофилии. Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.