На Урале девушки заявили о нападениях велосипедиста-извращенца

Жительницы разных районов Екатеринбурга заявили о нападениях велосипедиста-извращенца. Как стало известно порталу Е1.ru, девушки признавались, что неизвестный беспричинно их оскорблял, бил по ягодицам, а затем скрывался.

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Один из жителей Урала рассказал, что молодой человек атаковал его супругу. Горожанин попытался самостоятельно задержать неадеквата, но тот успел уехать.

«Жена сделала ему замечание. <...> К счастью, его спугнул другой прохожий», — добавил екатеринбуржец.

По его словам, нападавший, когда ударил женщину, останавливался и смотрел, нет ли за ним погони. Из-за его проделок пострадали и другие жительницы Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение.