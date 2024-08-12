Неизвестные облили красной краской входы в здание посольства Литвы в Москве. На это обратило внимание агентство ТАСС.

Сообщается, что на табличке на стене диппредставительства оставлены красные отпечатки ладоней. Речь идет о здании, расположенном в Борисоглебском переулке. Краской облиты два входа, говорится в публикации.

Обстановка у здания посольства оценивается как спокойная, отмечает агентство. Также сообщается, что на месте дежурят полицейские.

В середине июля неизвестные облили красной краской здание посольства Чехии в Москве. Это здание расположено на улице Юлиуса Фучика. При этом неизвестные повесили на турникет флаг США, который также залили краской, а на плитку у здания положили флаг НАТО.

В конце того же месяца красной краской облили вход в здание правительства Финляндии. Как отмечалось, это сделали люди в черных масках. В службах безопасности заявили, что к акту вандализма причастны пять граждан. Они скрылись до приезда полиции. Подчеркивалось, что сигнал тревоги по адресу здания правительства страны поступил в центр экстренной помощи Департамента полиции Хельсинки.