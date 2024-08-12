Сын экс-премьера Бангладеш Вазед: шейх Хасина не обвиняла США в своей отставке

Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, который проживает в США, опроверг данные некоторых изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности Соединенных Штатов за падение ее правительства. Об этом сообщил новостной портал India Today. "Никаких подобных утверждений Шейх Хасина не произносила, это фейк", - сказал он. 11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина и официально в отставку не уходила.