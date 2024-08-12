«Цапковского» Вову Беспредела этапировали в «Черный дельфин» вместо Украины

Пожизненно осужденный Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел из банды «Цапков» этапирован в исправительную колонию «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом ранее преступник обращался ходатайством отправить его из ростовского СИЗО-1 на СВО.

Собеседник канала сообщил, что спустя время Алексеев, вероятно, вновь будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий. Пожизненное становится «разнообразнее» для заключенных, когда они сознаются в новых преступлениях.

Пожизненно осужденный Вова Беспредел попросил отправить его на СВО

Ранее сообщалось, что Алексеев, установил себе виниры за 800 тысяч рублей.