Вове Беспределу из банды Цапков отказали в отправке на СВО

Пожизненно осужденному члену банды Цапков Владимиру Алексееву отказали в участии в специальной военной операции. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, преступника, известного по прозвищу Вова Беспредел, этапировали в «Черный дельфин».

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Алексеев был самым жестоким участником Кущевской ОПГ и выступал в качестве личного телохранителя главы банды Сергея Цапка. Суд признал его виновным в убийстве 18 человек. Кроме того, ему приписывают почти 200 изнасилований. В 2013 году убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы, а в 2018 году Алексеев попытался оспорить решение, подав апелляцию с целью смягчить наказание. Последние два года он провел в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

Канал сообщил, что недавно Вова Беспредел подал ходатайство с просьбой отправить его на спецоперацию. Параллельно с этим он якобы попробовал повлиять на решение «по своим каналам»: ранее Shot писал, что благодаря «связям» ему удалось установить себе в СИЗО виниры за 800 тысяч рублей.

«Цапковского» Вову Беспредела этапировали в «Черный дельфин» вместо Украины

Однако Алексееву отказали в просьбе. Его этапировали в колонию для пожизненно осужденных — «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Собеседник канала предполагает, что через некоторое время его могут снова этапировать в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий — если он признается в новых эпизодах преступной деятельности. Таким образом приговоренные к пожизненному сроку делают свою жизнь «разнообразнее».