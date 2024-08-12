На заводе под Новосибирском лопнул баллон с аммиаком

Около ста человек эвакуировали из Бердского электромеханического завода (АО "БЭМЗ") из-за поступившей информации о том, что произошла разгерметизация баллона с аммиаком. Об этом сообщается в официальной группе службы "112" в Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

"Поступил звонок от сотрудника "БЭМЗ" с сообщением о том, что в одном из корпусов данного предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников (около 100 человек)", - говорится в сообщении.

Звонок поступил в 11:06 (07:06 мск). Уточняется, что было применено комплексное реагирование, задействованы службы: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, ЕДДС.