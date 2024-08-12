Мужчина забил знакомого гантелей за поддержку Украины

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, который убил знакомого гантелей из-за критики спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба инстанции. Конфликт между приятелями произошел в конце марта во время распития алкогольных напитков.

Возник спор на тему политики, приятель обвиняемого стал оскорбительно отзываться в адрес Вооруженных сил РФ, высказывать недовольство проведением СВО и выкрикивать [проукраинский] лозунг, — сказано в материалах дела.

Как выяснили следователи, после этого критиковавший спецоперацию мужчина инициировал драку, в результате которой получил несколько ударов металлической гантелей по голове, травмы оказались несовместимы с жизнью. Сам подсудимый полностью признал себя виновным, но подчеркнул, что защищался от нападения.

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По словам преступника, оппонент его душил, а он был вынужден схватиться за гантелю. Сторона обвинения доказала, что мужчина имел умысел убить, «испытывая чувство злости» из-за поддержки Украины, и нанес множество ударов.

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