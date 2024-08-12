Убитая украинцем россиянка приезжала в Перу на духовные практики к шаману. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 8 августа в Перу 38-летний украинец запер в комнате 44-летнюю россиянку, избил ее до смерти и расчленил тело. Известно, что умершая приехала в Перу изучать духовные практики к местному шаману. Россиянка уже много лет с мужем и детьми проживала в Таиланде, где открыла свой лечебный центр.

Также источник утверждает, что умершая была знакома со своим убийцей. Несколько лет назад они встретились в центре комплексного развития. Предположительно, россиянка и украинец приехали вместе в Перу.

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