В Китае шесть человек погибли из-за удара молнии

Мощный удар молнии пришелся на павильон на территории одного из парков в китайском городе Чанчжоу, погибли шести человек, сообщили местные власти на своей странице в социальной сети WeChat. Отмечается, что еще 10 посетителей после непогоды были госпитализированы.

Известно, что молния ударила по беседке в парке Фанмаошань, где от дождя прятались люди. В результате строение обрушилось прямо на посетителей заповедника. Шестеро из них скончались, при этом состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее жительницу Екатеринбурга поразила молния во время отдыха на озере Тургояк в Челябинской области. Родственники рассказали, что 37-летняя женщина впала в кому, но недавно пришла в сознание. Отмечается, что разряд молнии вошел ей в плечо, а вышел через ногу. По словам супруга пострадавшей, на полное восстановление потребуется два-три месяца.

Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

В конце июля в парке «Патриот» в Московской области в результате удара молнии пострадали три человека. Один мужчина скончался. Ему было 67 лет. Пострадавших Александра П., Татьяну П. и Ольгу К. доставили в больницу в Одинцово. У первого диагностировали ушибленную рану лба. Татьяна заработала электротравму, а Ольга — гипертоническую болезнь.

Также момент удара молнии попал на видео. На кадрах видно, что она попала прямо в зонт, под которым находились три человека, сразу после этого они упали на землю.