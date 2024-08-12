В Кузбассе подросток кинул в толпу страйкбольную гранату

Неизвестный 17-летний юноша бросил в сторону людей страйкбольную гранату в парке имени Веры Волошиной в Кемерово и скрылся, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника.

Накануне около 17:15 в дежурную часть отдела полиции «Юбилейный» <…> поступила информация о том, что неизвестный кинул страйкбольную гранату в сторону людей в парке имени Веры Волошиной и скрылся. <…> Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель пгт. Яшкино, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 17-летнего хулигана. Так как злоумышленник является несовершеннолетним, материалы по доследственности передадут в региональный СУ СКР для принятия решения.

Также известно, что в результате инцидента пострадали 20-летняя горожанка и двое несовершеннолетних. За помощью медиков они не стали обращаться.

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