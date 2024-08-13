Состоялись обыски по делу экс-зама Шойгу

В Новой Москве правоохранительные органы провели обыски по делу о мошенничестве в сухпайками для армии РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы расследования. По имеющейся информации, они состоялись еще в апреле.

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Агентство утверждает, что на проведении этих мероприятий настаивало следствие. По указанном адресу могли находиться документы, носители информации и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

ФСБ задержала Героя России генерала Булгакова. Его обвиняют в коррупции и поставках плохого питания для бойцов СВО

В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Позже под стражу был помещен генерал Дмитрий Булгаков. Также стало известно, что он еще до своего задержания знал о проверке в его отношении и дал показания как свидетель по делу мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о деле, по которому Булгаков позже был арестован.

7 августа стало известно, что генералу Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о поставках определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Генерал вину не признал и на следующий день обжаловал свой арест.