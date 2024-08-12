В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о взяточничестве в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера. Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

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В ведомстве отметили, что Файзенгера обвиняют в получении взяток за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство.

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Следствие установило, что в период с марта 2018 по декабрь 2021 года замначальника таможенного поста получил от представителей коммерческой компании взятки на сумму более 700 тысяч рублей.

Помимо Файзенгера, к уголовной ответственности также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей – Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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Ранее бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда РФ вынесли приговор по делу о взятке.