Появились подробности в деле экс-зама Шойгу

Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков до своего задержания знал, что в его отношении проводится проверка, и был допрошен в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

© Сергей Пятаков/РИА Новости

«Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что после того, как следствие собрало доказательства, было принято решение задержать Булгакова и заключить его под стражу.

Что известно об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Источник добавил, что помещение генерала в СИЗО — обоснованная мера пресечения в данных обстоятельствах.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн рублей с Военно-медицинской академией им. Кирова в Санкт-Петербурге. Компания провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. Булгаков вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у семьи арестованного генерала Булгакова нашли 200-метровую квартиру и 600-метровый дом.